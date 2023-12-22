GTA VI’nın görüntülerini sızdıran hacker’a ‘süresiz hastane’ cezası

Gelecek yıllarda yayınlanması beklenen video oyunu GTA VI’nın görüntülerini yasadışı biçimde internette paylaşan hacker Arion Kurtaj, ‘süresiz hastane’ cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Rockstar/YouTube

BBC’nin haberine göre Kurtaj, sağlıklı ve toplum için tehdit oluşturmayan bir birey haline geldiği kanısına varılana kadar hastanede kalacak.

Hakim, kararını, sanığın siber suç işleme isteği ve yeteneğinin kamuoyuna karşı bir risk oluşturmasına dayandırdı.

“Lapsus$” hacker grubunun üyesi Kurtaj sağlık kontrolü sırasında ‘siber suç işlemeye en kısa sürede geri dönmek istediğini’ belirtti.

Video oyunu GTA VI’nın sahibi Rockstar, mahkemede, Kurtaj’ın faaliyetlerinin kendilerini 5 milyon dolar zarara soktuğunu açıkladı.

Kurtaj, bilgisayarına el konulmasına rağmen Amazon Firestick cihazı ve cep telefonuyla Rockstar’a ait 90 adet GTA VI görüntüsünü çalarak sosyal medyada yayınlamıştı.

Şirketin kullandığı Slack mesaj sistemine sızan Kurtaj, “Eğer Rockstar, 24 saat içinde benimle Telegram üzerinden iletişime geçmezse oyunun kodlarını yayınlayacağım” demiş ve sürenin dolmasının ardından bir forumda kodları paylaşmıştı.

Kurtaj’ın yayınladığı görüntüler, dört günde 128 milyon kişi tarafından izlenmişti.