GTA 6’dan görüntüler internete yayıldı, Rockstar sızıntıyı doğruladı

Oyun dünyasının merakla beklediği ‘açık dünya aksiyon oyunu’ Grand Theft Auto (GTA) serisinin 6’ncısından görüntüler ve detaylar ortaya çıktı. Oyunun geliştirici şirketi Rockstar sızıntıyı doğruladı.

Toplam 90 video, oyunun bazı karakterleri, haritası, silahları, araçları ve Vice City’ye dönüşün açık bir teyidi dahil olmak üzere önemli bilgiler ‘GTAForums’daki ‘teapotuberhacker’ adlı kullanıcı tarafından sızdırıldı.

Oyun dünyasını sarsan videolar internette dolaşırken Rockstar’dan da bir açıklama geldi: “Yakın zamanda yetkisiz birinin yeni GTA oyununun erken geliştirme görüntüleri dahil, gizli bilgilere yasadışı bir şekilde eriştiği ve sistemlerimizden gizli bilgileri indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık.”

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Sızıntı neden bu kadar ses getirdi?

Grand Theft Auto 6, tüm zamanların en çok beklenen video oyunlarından biriydi. Selefi GTA 5, dünyanın en çok satan ikinci video oyunu oldu. Piyasaya sürülmesinden sonra, GTA 5 hayranlardan ve eleştirmenlerden büyük alkış aldı ve dünya çapında milyarlarca kopyası satıldı.

O zamandan beri GTA 5, oyun endüstrisi için bir simge oldu, herkes bu ikonik oyunun halefi GTA 6’yı merakla beklemeye başladı.

Oyunun şifreleri

En son GTA 6 sızıntısından gelen detaylar, yaklaşmakta olan GTA 6 planı hakkında bazı önemli ipuçları veriyor. Görüntülere göre oyunun ABD’deki Miami benzeri bir şehir olan Vice City’de ve çevresinde geçmesi bekleniyor.

Ayrıca oyunda bir kadın da dahil olmak üzere birden fazla ‘oynanabilir karakter’ olacağı öne sürülüyor.

Yayınlanan bir videoda, Lucia adında ‘oynanabilir bir kadın karakter’in bir restoranı soyduğu ve rehin aldığı görülüyor.