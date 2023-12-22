Eski meslektaşına saldıran Avcılar emniyet müdürü görevden alındı

Eski meslektaşına çalıştığı iş yerinde saldıran Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı.
Özburun, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk’e iş yerinde saldırmış ve olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı.
2021’den bu yana Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Öztürk Özburun’la yaşadığı sorunlar nedeniyle kasımda istifa ettiği belirtildi.
Tepki çeken bu saldırıdan sonra valilik harekete geçti. İstanbul Valisi Davut Gül, şunları kaydetti:
“Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”