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Yaramazlara biraz batar!

TFF ve Kulüpler Birliği, sorunları masaya yatırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları bir araya geldi.

Fotoğraf: AA

Toplantı kararı, hakem Halil Umut Meler’e saldırı üzerine patlak veren tartışmalar üzerine alındı.


TFF’nin Riva’daki tesislerinde düzenlenen toplantının ardından Bakan Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, gazetecilere konuştu.

AA’nın haberine göre güzel ve verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Osman Aşkın Bak, “Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir toplantı oldu. Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bazı yasal talepler var. Onları da değerlendireceğiz. Biz hep bir aradayız. Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacağımızı ifade ettik” dedi.

Büyükekşi: Diyalog çok önemli

Toplantıda Türk futbolunun önemli konularını masaya yatırdıklarını aktaran TTF Başkan Büyükekşi, “Tüm paydaşların diyalog içerisinde olması çok önemli. Bu mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi önceliğimiz. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Koç: Yapacak çok işimiz var

Türk futbolunun sorunlarını omuz omuza vererek çözebileceklerini vurgulayan Ali Koç’sa şunları kaydetti:

“Son haftalarda yaşananları, futbolun temel problemlerini, hakemlik camiasını ve ekonomiyi etraflıca değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa el ele sorunları çözebileceğimize dair sonucu aldık dersek abartmış olmayız. Bu toplantılar devam edecek. İnşallah, tez zamanda Türk futbolunu bir daha bu sorunların konuşulmayacağı bir noktaya getirebiliriz.”

Ali Koç: Türk futbolu artık çatışma noktasına gelmiştir

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