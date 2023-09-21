Akşam Postası / 21 Eylül 2023

Levent Gültekin: Akşener bana ‘Yavaş ve İmamoğlu kendini ne halt zannediyor’ dedi

Diken yazarı Levent Gültekin, Youtube kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir buçuk yıl önceki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Merkez Bankası’ndan 500 baz puanlık faiz artışı

Merkez Bankası (MB), piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti.

Ekonomistlerden faiz kararına ilk yorumlar

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın (MB) 500 baz puanlık faiz artışını hem olumlu buldu hem eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, ‘Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareket’ten tutuklamayı yanlış buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 yaşındaki bir çocuğun Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafına uygunsuz hareket yapmaktan tutuklanmasını “Sadece Sarayın ‘düşmanlaştırma’ politikasına katkı sağlayacaktır” diye yorumladı.

Musa Orhan’a ‘hakaret’ten Farah Zeynep Abdullah’a bir dava daha

Batman’da intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten suçlu bulunup serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Mansur Yavaş’tan özel halk otobüsü sahiplerine sert uyarı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “EGO’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır” dedi.

Haklarını almak için eylem yapan madencinin talepleri kabul edildi

Bağımsız Maden-İş’te sendikalı olduğu için Yeni Anadolu Madencilik tarafından işten atılan maden işçisi Ramazan Gündoğan, Manisa Soma Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) binasının çatısına çıktı. İşveren, Gündoğan’ın taleplerini kabul etti.

Kemal Sunal’ın ailesi ‘telif hakkı’ davasını kazandı

Kemal Sunal’ın filmleri için ailesi tarafından açılan telif hakkı davası, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği kararla noktalandı. Buna göre sanatçının rol aldığı filmler, sinema gösterimi dışında yayınlanınca aileye telif hakkı ödenecek.

Amasra’daki kazı çalışmalarında ‘Büyük İskender’in heykeli bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarında tarihi heykel başı bulundu.