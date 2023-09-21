Amasra’daki kazı çalışmalarında ‘Büyük İskender’in heykeli bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarında tarihi heykel başı bulundu.

Fotoğraf: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

AA’nın haberine göre Kum Mahallesi’nde okul inşaatı sırasında 2017’de tarihi kalıntılara rastlanmasının ardından koruma altına alınan bölgede sürdürülen çalışmalarda, yeni bulgulara ulaşıldı.

Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde ve Bartın Üniversitesi danışmanlığında yürütülen kazılarda, Roma İmparatorluğu dönemine ait ‘Büyük İskender’ heykelinin başına rastlandı.

Tarihi parça, Amasra Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan ve 2017’de okul inşaatı için temel kazılarına başlanan alanda tarihi olduğu değerlendirilen bazı kalıntılara ulaşılmış, bunun üzerine inşaat çalışmaları durdurularak bölge, koruma altına alınmıştı.

Amasra Müze Müdürlüğünce tarihi kalıntıların çıkarılması için Haziran 2022’de başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar 350 eser kayıt altına alındı.