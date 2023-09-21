Musa Orhan’a ‘hakaret’ten Farah Zeynep Abdullah’a bir dava daha

Batman’da intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten suçlu bulunup serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuksuz yargılanırken tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti. Orhan daha sonra tecavüzden suçlu bulunup 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakılmıştı.

Orhan’ın serbest bırakılması sosyal medyada infiale yol açarken, oyuncu Ezgi Mola‘nın tepkisi ‘hakaret’ sayılmıştı. Mola, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ardından Mola’ya desteğini paylaşan oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya ile şarkıcı Melek Mosso hakkında da Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Abdullah’ın dosyası, uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak taraflar uzlaşamadı. Soruşturmanın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan’a ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ettiği’ gerekçesiyle iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın 9 Mart 2023’te görülen duruşmasında karar çıktı. Hakim, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘hakaret suçu’nu işlediğine hükmederek, indirimlerle beraber 65 gün karşılığı 1300 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

DHA’nın haberine göre yargılama devam ederken Orhan’ın avukatı Mehmet Akkuş tarafından Farah Zeynep Abdullah’a tazminat davası açıldı. Bunun üzerine Abdullah, hakkındaki tazminat davası sürerken sosyal medya hesabından Orhan’a karşı “Şerefsiz ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış aç köpek” diye yazdı.

Bunun üzerine Akkuş, Banaz başsavcılığı’na bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

Ardından iddianame hazırlandı. Savcı, ‘sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret’ suçundan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istedi. Tarafların uzlaşmada da anlaşamadığı da iddianamede yer buldu. İddianame mahkemece kabul edildi.