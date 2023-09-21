Sendikalı olduğu için işten çıkarılan madenci Soma TKİ binasının çatısına çıktı

Bağımsız Maden-İş’te sendikalı olduğu için Yeni Anadolu Madencilik tarafından işten atılan maden işçisi Ramazan Gündoğan, Manisa Soma Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) binasının çatısına çıktı.

Görsel: Twitter

Bu sabah binanın çatısına çıkan Gündoğan’ın görüntüleri Bağımsız Maden-İş’in Twitter hesabından paylaşıldı.

“Türkiye Maden-İş sendikası temsilcileri yalancı şahitlik yapıp çıkış kağıdımın altına imza attılar.”



Bu işin doğrudan sorumlularından biri de sarı sendikadır. TKİ de en az şirket kadar sorumludur.



“TKİ’nin hissedarı olduğu kontrole geldiği ocağın her yerinde benim emeğim var!” pic.twitter.com/K5mWVLbnAm — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 21, 2023

Üç buçuk ay önce 26 numaralı işten çıkış koduyla işten çıkarıldığı için tazminat alamadığını söyleyen Gündoğan, bu sürede belediye başkanı ve kaymakamla görüştüğünü fakat bir sonuç alamadığını söyledi.

Amacın ‘işçilere kendisi üzerinden gözdağı vermek olduğunu’ söyleyen Gündoğan, 20 günlük çocuğunu sağlık kontrolüne götüremediğini söyledi.

“Kimse senin suçun şu, bu yüzden işten çıkarıldın demiyor!”



Sendika temsilcimiz Soma TKİ binasının çatısından paylaştığı video ile kendisine yapılan sendikal baskı ve mobingi anlatıyor.



İşçileri bu raddeye getirmeyin, madencileri sınamayın, Ramazan’a işini derhal geri verin! pic.twitter.com/XnU0xOaPPr — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 21, 2023

Gündoğan eylemini sürdürürken, konuyla ilgili Halk TV’de konuşan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, şunları dedi:

“Madencilerin de inandığı bir kamu görevlisi biraz önce şirketle konuşmuş, buraya gelmeden önce kendisiyle konuşmuştum. ‘Tazminat işini çözüyorlar ama işe geri alma konusunda direniyorlar, siz bir şey yapabilir misiniz’ dedi. Ben de yayından sonra ilgili yerlerle görüşeceğim.”

Gündoğan’ın eylemi devam ediyor.