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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe, Danimarka ekibini 3-1 yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka’nın Nordsjaelland ekibini 3-1 yendi.

Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Nordsjaelland’ı konuk etti.


Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Crespo ile öne geçen sarı-lacivertliler, 30’uncu dakikada Batshuayi’yle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 47’inci dakikada Serdar Aziz’le üçüncü golü buldu.

Nordsjaelland, 55’inci dakikada Villadsen’in golüyle skoru 3-1 yaptı. söyledi.

Maç böyle sonuçlanınca Fenerbahçe, gruba galibiyetle başlamış oldu.

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