Fenerbahçe, Danimarka ekibini 3-1 yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka’nın Nordsjaelland ekibini 3-1 yendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Nordsjaelland’ı konuk etti.
Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Crespo ile öne geçen sarı-lacivertliler, 30’uncu dakikada Batshuayi’yle farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 47’inci dakikada Serdar Aziz’le üçüncü golü buldu.
Nordsjaelland, 55’inci dakikada Villadsen’in golüyle skoru 3-1 yaptı. söyledi.
Maç böyle sonuçlanınca Fenerbahçe, gruba galibiyetle başlamış oldu.