Kemal Sunal’ın ailesi ‘telif hakkı’ davasını kazandı

Kemal Sunal’ın filmleri için ailesi tarafından açılan telif hakkı davası, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği kararla noktalandı. Buna göre sanatçının rol aldığı filmler, sinema gösterimi dışında yayınlanınca aileye telif hakkı ödenecek.

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Sabah’tan Halit Turan’ın aktardığına göre Türkiye sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal’ın mirasçıları Ali Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Hafize Gülderen Sunal, 10 yıl önce avukatları aracılığıyla İstanbul 2’nci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne Kemal Sunal’ın filmlerinin sinema dışında yayınlanması ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açtı.

Mahkeme davayı reddetti

Mahkemeye verilen dava dilekçesinde, üç ayrı firmadan ‘telif hakkı’ talep edildi. Dilekçede davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde mirasçılarına herhangi bir telif ödenmediği belirtti.

Mahkeme de ‘filmlerin sinema dışındaki gösterimi satışlara dayalı tazminat talep edilemeyeceğini’ belirterek davayı reddetti.

İstinaf davayı kabul etti

Böylelikle dava, avukatlar aracılığıyla istinaf edildi. Bölge mahkemesi ise verilen ret kararına karşı davanın kısmen kabul edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu. Yargıtay’ın bu kararı üzerine bölge mahkemesi, Sunal ailesine telif hakkı ödenmesi kararına direndi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 72 maddede gerekçe açıkladı

Mahkemeler arasında uyuşmazlık üzerine dosya en üst mahkeme olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Genel kurul, telif hakkı davasının kabul edilmesi gerektiği kararını vererek 72 maddede gerekçeleri açıkladı.

Filmlerin çekildiği dönem sadece sinema salonlarında yer aldığını ve oyuncunun da bu kapsamda ücretini aldığını belirten genel kurul eser sahipliğiyle bağlantılı haklar bakımından sağlanan 70 yıllık koruma süresini göz önüne alarak eserlerin yapım tarihlerinde yeni ve öngörülemeyen yayın alanlarının dikkate alınmadığını belirtti. Genel kurulun kararıyla Kemal Sunal’ın mirasçılarından izin alınmaksızın gerçekleştirilen haksız kullanımlar nedeniyle yapımcılar tazminat ödeyecek.

Genel kurulun kararında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 27’nci maddesine atıfla, 20 yıl olan koruma süresinin 70 yıla uzatıldığı, ‘yeni ve öngörülemeyen yayın alanları’nın çıktığı belirtildi. Bu karar, Yeşilçam yıldızları ve onların mirasçıları için de emsal olacak.