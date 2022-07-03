Kemal Sunal anıldı: 22 yıl değil 22 gün geçmiş gibi

‘Hababam Sınıfı’nın ‘İnek Şaban’ı, ‘Çöpçüler Kralı’nın ‘Apti Şakrak’ı, ‘Tosun Paşa’nın ‘Şaban’ı ve daha niceleri. Güldürürken düşündüren, toplumsal meselelere, eşitsizliklere güleryüzle parmak basan oyuncu Kemal Sunal 26 yılllık sanat yaşamında 82 filmde rol aldı.

Fotoğraflar: AA

3 Temmuz 2000’de, 56 yaşındayken ‘Balalayka’ filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümü, sadece ailesi ve dostlarını değil, onu sinemanın güldüren yüzü, aynı zamanda kendilerinden biri olarak görerek seven herkesi üzdü. Birçok kişiyi ‘büyüten’, çoğunluğu sinemaseverler tarafından defalarca izlenen filmleri kuşaktan kuşağa aktarıldı.

Onun yaşadığı dönemi anımsayanlar izledikleri defalara yenilerini eklemeye, anımsamayanlar yeni tanışmaya devam ediyor.

Bugün ölümünün 22’nci yıldönümünde ailesi ve sevenleri kabri başındaydı. Her yaşa hitap eden, ölümünden sonra dünyaya gelen çocukların da filmlerini severek izlediği Sunal, İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Kur’an-ı Kerim okunup ve dua edildikten sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal, annesi Gül Sunal’ın düşüp kaburgası kırıldığı için gelemediğini selamlarını ilettiğini söyledi.

Zamanın nasıl geçtiğinin anlaşılmadığını vurgulayan Sunal, babalarının ölümünün üzerinden sanki 22 yıl değil 22 gün geçmiş gibi hissettiklerini söyledi.

Çocukluğunun süper kahramanlarından Cüneyt Arkın’a da rahmet dileyen Sunal şöyle devam etti: “Onunla fotoğrafımı ararken sünnet düğünüm olduğu albümü buldum. Orada birlikte fotoğrafımız vardı geçenlerde onu paylaştım, aynı albümde babamla da bir fotoğrafım vardı onu da görünce çok güzel günler yaşanmış diye düşündüm. Çünkü güzel insanlarla yaşanmış, o yüzden de şanslı hissediyoruz kendimizi. Mekanları cennet olsun.”

‘Kocaman bir aileyiz’

Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal da sevenlerine onu bu yıl da yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, “Her yıl daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz ve görüyorum ki bütün sevenleri de o şekilde. Kocaman bir aileyiz, arayan soran, mesaj atan, dua eden herkese buradan çok çok sevgilerimi yolluyorum” dedi.

Sunal’ın Malatya’daki anı odası da bugün ziyaretçi akınına uğradı. ‘Hababam Sınıfı’ndaki ‘kimliğinin’ bal mumu heykelinin yer aldığı odada, sanatçının filmlerdeki repliklerini dinleme ve film afişlerini inceleme fırsatı sunuluyor.

‘Unutulmayacak sanatçı’

Ziyaretçilerden Öğretmen Veysel Uğraş, “Anı evindeki bal mumu heykeli birebir aynı. Müzede birebir hayatını, yaşantısını öğrenmiş olduk. Kemal Sunal’a olan olan özlemimiz gitti ve duygulandık. Tebessüm ederek tekrar yaşadık o günleri” dedi.

Bülent Taşkın da çocukluğunun Sunal’la geçtiğini anlatarak, “Bütün filmleri günümüzde olan olayları anlatıyor. Bizi bazen üzdü, bazen düşündürdü. Hem mutlu etti hem güldürdü. Unutulmayacak bir sanatçı” ifadelerini kullandı.

Müze sorumlusu İrfan Tunay, yılda yediden yetmişe, Türkiye’nin dört bir yanından giden 110 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.