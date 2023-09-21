Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya kazandı

Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.
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Yaramazlara biraz batar!
Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.
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