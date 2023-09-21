Diken

Yaramazlara biraz batar!

Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya kazandı

Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

Ayrıntılar gelecek…

SON HABERLER