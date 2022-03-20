Akşam Postası / 20 Mart 2022

Mehpare Çelik: Artık spiker yok, sahibinin sesleri var
Yayıncılık denilince akla TRT’nin geldiği dönemin önemli isimlerinden birisi Mehpare Çelik… İnşaat mühendisliğini bitirdi ancak kariyer tercihini tutkusundan yana kullandı; çocukluk yaşlarında adım attığı TRT’ye girip 30 yıl farklı pozisyonlarda görev yaptı.
Zelenski: Rusya’nın zararını azaltmak için tek şansı Ukrayna’yla anlamlı müzakere
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna’yla anlamlı müzakere olduğunu söyledi.
Ukrayna’da, işgalin başladığı günden beri altı yabancı gazeteci hayatını kaybetti
Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 115 çocuk hayatını kaybetti
Mariupol belediye meclisi: Rus ordusu 400 kişinin sığındığı tiyatro binasını vurdu
Hazine bakanı: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla nasıl mücadele edileceğini iyi bildiklerini söyledi.
CHP’li Özel’den Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.
Muhalefet, yeni seçim kanununa ‘gardını’ çoktan almış
AKP ile MHP’nin yeni seçim yasası teklifine karşılık muhalefet partilerinin hazırlıklı olduğu bildirildi.
Ezber bozan: Basen, kalça, cilt altında biriken yağlar sağlıklı!
Sayıları giderek artan çalışmalardan biliyoruz ki yağ dokusu, karmaşık ancak hayati işlevleri bulunan, aktif bir salgı (endokrin) organı. Pek çoğumuzun ‘çok kötü’ sandığı yağ dokusuna, aslında ihtiyacımız var.
Göcek’te orman yangını: 5 dönüm alan küle döndü
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek Mahallesi’nde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.
Adana’da Furkan Vakfı yürüyüşüne polis müdahalesi
Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın düzenlemek istediği yürüyüşe polis müdahale etti.
Muharrem İnce: Davetli olsaydım o masayı yıkardım
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altı muhalefet partisinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ mutabakat metnini eleştirerek, “Davetli olsaydım o masayı yıkardım” dedi.
Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15’inci oldu
Formula 2 Dünya Şampiyonası’nda Charouz takımı adına mücadele eden pilot Cem Bölükbaşı, Bahreyn’de düzenlenen sezonun ilk yarışında 15’inci oldu.