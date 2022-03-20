Akşam Postası / 20 Mart 2022

Mehpare Çelik: Artık spiker yok, sahibinin sesleri var

Yayıncılık denilince akla TRT’nin geldiği dönemin önemli isimlerinden birisi Mehpare Çelik… İnşaat mühendisliğini bitirdi ancak kariyer tercihini tutkusundan yana kullandı; çocukluk yaşlarında adım attığı TRT’ye girip 30 yıl farklı pozisyonlarda görev yaptı.

Zelenski: Rusya’nın zararını azaltmak için tek şansı Ukrayna’yla anlamlı müzakere

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna’yla anlamlı müzakere olduğunu söyledi.

Hazine bakanı: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla nasıl mücadele edileceğini iyi bildiklerini söyledi.

CHP’li Özel’den Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

Muhalefet, yeni seçim kanununa ‘gardını’ çoktan almış

AKP ile MHP’nin yeni seçim yasası teklifine karşılık muhalefet partilerinin hazırlıklı olduğu bildirildi.

Ezber bozan: Basen, kalça, cilt altında biriken yağlar sağlıklı!

Sayıları giderek artan çalışmalardan biliyoruz ki yağ dokusu, karmaşık ancak hayati işlevleri bulunan, aktif bir salgı (endokrin) organı. Pek çoğumuzun ‘çok kötü’ sandığı yağ dokusuna, aslında ihtiyacımız var.

Göcek’te orman yangını: 5 dönüm alan küle döndü

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek Mahallesi’nde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Adana’da Furkan Vakfı yürüyüşüne polis müdahalesi

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın düzenlemek istediği yürüyüşe polis müdahale etti.

Muharrem İnce: Davetli olsaydım o masayı yıkardım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altı muhalefet partisinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ mutabakat metnini eleştirerek, “Davetli olsaydım o masayı yıkardım” dedi.

Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15’inci oldu

Formula 2 Dünya Şampiyonası’nda Charouz takımı adına mücadele eden pilot Cem Bölükbaşı, Bahreyn’de düzenlenen sezonun ilk yarışında 15’inci oldu.