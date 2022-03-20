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Yaramazlara biraz batar!

Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15’inci oldu


Formula 2 Dünya Şampiyonası’nda Charouz takımı adına mücadele eden pilot Cem Bölükbaşı, Bahreyn’de düzenlenen sezonun ilk yarışında 15’inci oldu.

Fotoğraf: Reuters

Kuzey Valiliği’ndeki Sakhir Çölü’nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti’ndeki yarış 31 tur olarak koşuldu. Bölükbaşı 20’nci sırada başladığı mücadeleyi 15’inci sırada tamamladı.


ART takımından Fransız Theo Pourchaire birinci, Carlin’den Yeni Zelandalı Liam Lawson ikinci, Hitech’ten Estonyalı Jüri Vips ise üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 2’nci ayağı 26-27 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan’da.

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