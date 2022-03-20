Ukrayna’da, işgalin başladığı günden beri altı yabancı gazeteci hayatını kaybetti

Ukrayna’da Rusya’nın işgalinin başladığı günden bu yana ülkede görev yapan altı yabancı uyruklu gazetecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünyada gazetecilerin yasal hak ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), savaşın bölgedeki gazetecilere etkilerine dair raporunu internet sitesinde paylaştı.

Rapora göre Ukraynalı medya kuruluşları çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde ofislerini kapatırken çoğu medya çalışanı güvenliğini sağlamak için koruyucu ekipman veya ilk yardım çantası satın almaya başladı.

Ukrayna genelinde 3 bine yakın yabancı uyruklu gazeteci çalışırken, bu gazetecilerden altısı Rus saldırılarında yaşamını yitirdi. Sekiz yabancı gazeteci yaralanırken, iki gazeteci ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldı.

Ukraynalı gazetecilere dair veri paylaşılmadı.

Rus bilgisayar korsanlarının 2, 3 ve 17 Mart’ta Ukrayna medyasına ait internet sitelerine siber saldırı düzenlediği bilgisi aktarıldı.

Rus füzelerinin 1, 2, 14 ve 16 Mart’ta Ukrayna’nın altı ayrı bölgesinde televizyon kulelerini hedef aldığı bildirildi.

Raporda görüşüne yer verilen PEC Ukrayna temsilcisi Andrii Lanits, bölgede görev yapan gazetecilerin güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, “Ukrayna’daki gazetecilerin zırh, kask, telsiz ve ilk yardım ekipmanına ihtiyacı var” dedi.

Lanits, kaçırılan iki yabancı gazetecinin Ukrayna’nın güneyinde Rusya’nın kontrolü ele aldığı bölgelerde görev yaptığını söyledi.