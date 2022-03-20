Zelenski: Rusya’nın zararını azaltmak için tek şansı Ukrayna’yla anlamlı müzakere

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna’yla anlamlı müzakere olduğunu söyledi.

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Video mesaj yayınlayan Zelenski halka seslendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, “Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi” dedi.

Zelenski, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya’nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını vurgulayarak, “Ukrayna’yla anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya’nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans” ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelen ürünlerin ve desteğin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini belirten Zelenski şöyle devam etti: “Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna’ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz.”