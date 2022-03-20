Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 115 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna’da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 115 çocuk hayatını kaybetti, 140 çocuk yaralandı.

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AA’nın Ukrayna başsavcılığının açıklamasından aktardığına göre Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumu hasar gördü, bunlardan 69’u tamamen yıkıldı.

10 milyon kişi evini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) ise işgalin başladığı 24 Şubat’tan bugüne dek Ukrayna’yı terk edenlerin ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, dünyanın her yerinde savaş çıkaranlar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin acılar içinde yaşadığını vurguladı.

BM’nin, dünkü açıklamasında 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği bildirilmişti.

Polonya’ya gidenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Bu ülkeyi 518 bin 269 mülteciyle Romanya ve 359 bin 56 mülteciyle Moldova takip ediyor.