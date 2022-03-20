Muhalefet, yeni seçim kanununa ‘gardını’ çoktan almış

AKP ile MHP’nin yeni seçim yasası teklifine karşılık muhalefet partilerinin hazırlıklı olduğu bildirildi.

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İktidarın hazırladığı yeni sistemin muhalefet partilerinin aleyhine olacağı öne sürülmüş, AKP’nin ittifakları engellemek istediği belirtilmişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan bir partinin genel başkan yardımcısı, düzenlemeyi matematikçiler ve fizik profesörleriyle, algoritmalara kadar çalıştıklarını, hepsini düşündüklerini dile getirdi.

Yetkili, buldukları çözümü anlattı: “Geçen dönemde olduğu gibi bazı partilerin adayları yine CHP listelerinden, bazıları da İYİ Parti listesinden seçime girer. Büyük ittifak yine olur. Büyük ittifak CHP ve İYİ Parti diye görünür. Böylece onların kendi içinde dağıtım kısmını kaldırırız ortadan.

Bizi bir de şöyle vurmak istiyorlar… ‘Bak gördünüz mü Davutoğlu ve Babacan işte CHP’nin peşine takıldılar. Saadet Partisi bizimle olmadı bak. Mesele Müslümanlık meselesi değil. Milleti bölüyorlar’ diyerek geçmişte yaşandığını öne sürdükleri dini bazı konuları gündeme getirip vurmaya çalışacaklar. Zaman geçirmeden çalışmalarımızı hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor.”