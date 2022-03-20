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Yaramazlara biraz batar!

Zelenski: Putin’le görüşme girişimleri başarısız olursa üçüncü dünya savaşı başlar


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme girişimleri başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli haber kanalı CNN’e konuşan Zelenski, Putin’i kastederek, “Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.


“Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor” diyen Zelenski, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini söyledi.

Zelenski, şunları dedi: “Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya’ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin’le görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir.”

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