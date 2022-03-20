Son 24 saat: 13 bin 81 vaka, 85 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 13 bin 81 vaka, 85 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 262 bin 116 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263.
Yaramazlara biraz batar!
30 yıl TRT televizyonu ve radyosunda spikerlik, yapımcılık görevlerinde bulunan, gençlere etkili ve güzel konuşmayı öğretmeye devam eden Mehpare Çelik, son 20 yılda Türkçe’nin ‘katledildiğini’ söylüyor.
Yazarlarımız şu basit ‘ile’ kelimesiyle ne yapacaklarına bir türlü karar verememiş. Yoksa, “basit ‘ile’ kelimesi ile” mi yazmalıydım? İle bitişik mi yazılacak, ayrı mı? Hadi bakalım!
Nesin Yayınevi’nden çıkan ‘Kış Dansı’ kitabı, burnunun ucuna gelip konan kar tanesi ile kışın geldiğini anlayan ve bu mevsimde ne yapacağını bilemeyen bir tilkinin arayış hikayesini özelinde pek çok hayvanın kış mevsimini nasıl geçirdiğini aktarıyor.
Sayıları giderek artan çalışmalardan yağ dokusunun, karmaşık ancak hayati işlevleri bulunan, aktif bir salgı (endokrin) organı olduğunu biliyoruz. Pek çoğumuzun ‘çok kötü’ sandığı yağ dokusuna, aslında ihtiyacımız var.
Ana akım medya organlarının savunucularını konuk etmeye doyamadığı, son zamanların popüler Avrasyacılık akımı ciddi bir kriz yaşıyor.