Akşam Postası / 20 Eylül 2021

Eğitim-Sen: 872 okulda vaka tespit edildi, 774 sınıf kapalı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen) raporuna göre yüz yüze eğitimin ikinci haftasında 1589 öğrenci ve 338 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. 774 sınıf kapatırken vaka görülen okul sayısı en az 872.

Türkiye’nin yüzde 55’i şiddetli kuraklık çekiyor

Bu yıl, son 50 yılın en sıcak altıncı ağustosunu geçiren Türkiye’de haziran-ağustos döneminde yüzde 55’lik kesim şiddetli kuraklık çekti.

Bugün şort perşembe mont: İstanbul’da sıcaklıklar yarıdan fazla düşecek

İstanbul’da bugün 30 dereceyi gören hava sıcaklıkları 12 dereceye kadar inecek.

İstanbul’da görüldü: ‘Baldırsokan sinekleri’ uyku hastalığı yapabilir

İstanbul’da bir süreden bu yana devam eden sivrisinek şikayetlerinin ardından şimdi de ‘baldırsokan’ sineğiyle mücadele başladı.

Prof. Sarı ‘dipteki tehlike’ye dikkat çekti: Kasımda müsilaj olasılığı çok yüksek

Fotoğraf: DHA

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, yüzeyde müsilaj görülmemesinin sorunun bittiği anlamına gelmediğini vurgulayarak “Müsilaj, araba büyüklüğündeki parçalarla denizin dibinde toplandı. Kasım ayına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı sorunu tekrar yaşayabiliriz” dedi.

Tarımsal girdi enflasyonu tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Fotoğraf: Diken

Gıda fiyatlarındaki artışın ana tetikleyicilerinden tarımsal girdi enflasyonunda yükseliş sürüyor. 2016 yılı ocak ayından beri tutulan endekste yıllık artış yüzde 30’a yakın. Bu aynı zamanda tüm zamanların zirvesi.

Getir’den rekor kar eden yatırım şirketi, yeni hedefini buldu

Son dönemin en popüler uygulamalarından, sipariş hizmet sağlayıcısı Getir’e ilk dönemlerinde yatırım yaparak 60 kata varan kazanç sağlayan portföy yönetimi şirketi Re-Pie, Türkiye’deki yeni hedefini buldu: ‘Şimdi al-sonra öde’ hizmeti sağlayan Colendi.

ORC: AKP’nin 1’inci parti konumu tehlikede; kemik kitle kırıldı

ORC Araştırma’nın eylül ayı için düzenlediği ankette erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 59,9 oldu. ”Hükümeti başarısız bulanların, bu oranın çok daha üstünde olduğu görülmektedir” ifadeleri kullanılan analizde, ‘ekonomik sıkıntıların bitmemesinin AKP’nin kemik kitlesini kırdığı’ yönünde değerlendirme yapıldı.

Barınma kaosu tüm dünyayı sarsıyor

Yükselen emlak fiyatları, dünyanın her yerinde insanları bir ev sahibi olma umudundan uzaklaştırıyor. Satın alma bir yana birçok noktada kiralık ev bulmak bile zor. Bu yükseliş, tüm siyasi görüşlerden hükümetleri sarsıyor.

‘Laiklik’ tartışmasında YİK üyesi Çiçek de topa girdi: Seçmeni uzaklaştırmak anlamsız

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, son dönemde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski AKP milletvekili Resul Tosun’un açıklamalarıyla başlayan ‘laiklik’ tartışmasını anlamlı bulmadığını belirterek, “Durup dururken bir sorun yaratmanın, seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok” dedi.

Kripto paralarda yön yine aşağı

Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, Güney Kore’den gelen olumsuz haber akışıyla yeni haftaya yüzde 7 kayıpla başladı.