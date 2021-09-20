Emmy Ödülleri’nde ‘The Crown’ rüzgarı

ABD’de ‘Televizyonun Oscarları‘ olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri’ne bu yıl Netflix’in ‘The Crown‘ dizisi damga vurdu.
73’üncü Emmy Ödül Töreni, Los Angeles’taki Live’s Event Deck’te düzenlendi.
Ödül töreninde ‘En İyi Drama Dizisi‘ ödülüne ‘The Crown‘ layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman ‘En İyi Kadın Oyuncu‘, Josh O’Connor ise ‘En İyi Erkek Oyuncu‘ ödülünü aldı.
Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarının perde arkasının konu edildiği dizi toplam 11 dalda ödül sahibi oldu.
Geçen yılın en iddialı Netflix yapımlarından ‘The Queen’s Gambit‘ de geceden 11 ödülle döndü.
Komedi kategorisinde ise kazanan Apple TV+’tan ‘Ted Lasso.
2021 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle:
En iyi Dizi – Drama: The Crown
En İyi Dizi – Komedi: Ted Lasso
En İyi Mini Dizi: The Queen’s Gambit
En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Olivia Colman, The Crown
En İyi Erkek Oyuncu – Drama: Josh O’Connor, The Crown
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Jean Smart, Hacks
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Jason Sudeikis, Ted Lasso
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV: Kate Winslet, Mare of Easttown
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV: Ewan McGregor, Halston