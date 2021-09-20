Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emmy Ödülleri’nde ‘The Crown’ rüzgarı

ABD’de ‘Televizyonun Oscarları‘ olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri’ne bu yıl Netflix’in ‘The Crown‘ dizisi damga vurdu.

Fotoğraf: Diken

73’üncü Emmy Ödül Töreni, Los Angeles’taki Live’s Event Deck’te düzenlendi.


Ödül töreninde ‘En İyi Drama Dizisi‘ ödülüne ‘The Crown‘ layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman ‘En İyi Kadın Oyuncu‘, Josh O’Connor ise ‘En İyi Erkek Oyuncu‘ ödülünü aldı.

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarının perde arkasının konu edildiği dizi toplam 11 dalda ödül sahibi oldu.

Geçen yılın en iddialı Netflix yapımlarından ‘The Queen’s Gambit‘ de geceden 11 ödülle döndü.

Komedi kategorisinde ise kazanan Apple TV+’tan ‘Ted Lasso.

2021 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle:

En iyi Dizi – Drama: The Crown

En İyi Dizi – Komedi: Ted Lasso

En İyi Mini Dizi: The Queen’s Gambit

En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Olivia Colman, The Crown

En İyi Erkek Oyuncu – Drama: Josh O’Connor, The Crown

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Jean Smart, Hacks

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Jason Sudeikis, Ted Lasso

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV: Kate Winslet, Mare of Easttown

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV: Ewan McGregor, Halston​​​​​​​

Emmy Ödülleri’nde ‘cinsiyetsiz’ seçeneği

Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi oyuncu’ adayı

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

SON HABERLER

Pandemi, bilim dünyasını nasıl altüst etti?

Pandemi sırasında komünalizmin yerinde esen rüzgarlar, skandalları ve komplo teorilerini ateşledi; hepsi de o dönemde popüler basında ve sosyal medyada ‘olgusal gerçekler’ olarak yer buldu.

Birol Yıldırım’ı öldüren polisler hakim karşısına çıkıyor

İstanbul’da, Esenyurt Polis Merkezi’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece öldürülen 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın faili polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor. Dava kapsamında biri tutuklu toplam 12 polis polis yargılanıyor ve dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 

Eylül gülleri…

Eylül sarı sarı dalgalarla gelir. Hüznü de mutlulukları da kendi özgüdür. Biri eylülde gelmişti bu dünyaya, diğeri eylülde vedalaşmıştı. Mehmet Raşit ve Lidio Martinez.Sizi birini Orhan Kemal, diğerini Victor Jara olarak tanıdınız. 