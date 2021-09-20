‘Laiklik’ tartışmasında YİK üyesi Çiçek de topa girdi: Seçmeni uzaklaştırmak anlamsız

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, son dönemde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski AKP milletvekili Resul Tosun’un açıklamalarıyla başlayan ‘laiklik’ tartışmasını anlamlı bulmadığını belirterek, “Durup dururken bir sorun yaratmanın, seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok” dedi.

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Son haftalardaki ‘laiklik’ tartışması Erbaş’ın 1 Eylül’deki adli yıl açılış töreninde dua etmesiyle başlamış, Diyanet İşleri başkanı, bunu laikliğe aykırı bulup tepki gösterenlere karşı “İnanç, sokakta olmasın insanın içinde olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine yargısına yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın istiyorlar oraları” ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalar eski AKP milletvekili Tosun’un ‘laiklik ilkesinin anayasadan çıkarılması veya anayasada tanımlanması’ gerektiğine dair çıkışıyla iyice alevlenmişti.

Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Çiçek, “Türkiye’nin birçok meselesi varken, durduk yere böyle bir tartışma yapılmasını yararlı ve pratik açıdan anlamlı bulmuyorum” dedi.

Çiçek şunları kaydetti: “Bizim laiklikle ilgili bir sorunumuz yok. Laiklikte bir tereddüt yok. Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili de bir sorunumuz yok. Kaldı ki, gerek cumhur ittifakının gerek millet ittifakının Meclis’te anayasa değişikliği yapacak bir çoğunluğu da yok. Bu durumda böyle bir tartışmayı yürütmenin anlamı ve pratik bir sonucu yok. Ayrıca henüz partilerden biri ortaya birinci maddesinden yürürlük maddesine kadar hazırlanmış bir anayasa taslağı metni de ortaya koymuş değil. Hangi metin üzerinden tartışacaksınız?”

Çiçek şöyle devam etti: “MHP için anayasanın ilk dört maddesi kırmızı çizgi. Bunu ilan etmiş bir parti ile ittifak söz konusu. MHP’nin bu tutumunun pratikte bir anlamı var. Laiklik konusunda bir tereddüt de olmadığına göre sonuç getirecek bir tartışma değil. Durup dururken bir sorun yaratmanın, seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok.”

Çiçek, laiklikle ilgili görüş bildiren Tosun’un AKP yönetiminde görevi olmadığını ve bu nedenle görüşlerinin partiyi bağlamayacağını ifade etti.