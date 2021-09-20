Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Laiklik’ tartışmasında YİK üyesi Çiçek de topa girdi: Seçmeni uzaklaştırmak anlamsız

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, son dönemde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski AKP milletvekili Resul Tosun’un açıklamalarıyla başlayan ‘laiklik’ tartışmasını anlamlı bulmadığını belirterek, Durup dururken bir sorun yaratmanın, seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yokdedi.

Fotoğraf: AA

Son haftalardaki ‘laiklik’ tartışması Erbaş’ın 1 Eylül’deki adli yıl açılış töreninde dua etmesiyle başlamış, Diyanet İşleri başkanı, bunu laikliğe aykırı bulup tepki gösterenlere karşı “İnanç, sokakta olmasın insanın içinde olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine yargısına yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın istiyorlar oraları” ifadelerini kullanmıştı.


Tartışmalar eski AKP milletvekili Tosun’un ‘laiklik ilkesinin anayasadan çıkarılması veya anayasada tanımlanması’ gerektiğine dair çıkışıyla iyice alevlenmişti.

Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Çiçek, “Türkiye’nin birçok meselesi varken, durduk yere böyle bir tartışma yapılmasını yararlı ve pratik açıdan anlamlı bulmuyorum” dedi.

Çiçek şunları kaydetti: “Bizim laiklikle ilgili bir sorunumuz yok. Laiklikte bir tereddüt yok. Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili de bir sorunumuz yok. Kaldı ki, gerek cumhur ittifakının gerek millet ittifakının Meclis’te anayasa değişikliği yapacak bir çoğunluğu da yok. Bu durumda böyle bir tartışmayı yürütmenin anlamı ve pratik bir sonucu yok. Ayrıca henüz partilerden biri ortaya birinci maddesinden yürürlük maddesine kadar hazırlanmış bir anayasa taslağı metni de ortaya koymuş değil. Hangi metin üzerinden tartışacaksınız?”

Çiçek şöyle devam etti: “MHP için anayasanın ilk dört maddesi kırmızı çizgi. Bunu ilan etmiş bir parti ile ittifak söz konusu. MHP’nin bu tutumunun pratikte bir anlamı var. Laiklik konusunda bir tereddüt de olmadığına göre sonuç getirecek bir tartışma değil. Durup dururken bir sorun yaratmanın, seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok.”

Çiçek, laiklikle ilgili görüş bildiren Tosun’un AKP yönetiminde görevi olmadığını ve bu nedenle görüşlerinin partiyi bağlamayacağını ifade etti.

Muhterem muhalefet, inanın görmüyor ve anlamıyor değiliz!

SON HABERLER

Pandemi, bilim dünyasını nasıl altüst etti?

Pandemi sırasında komünalizmin yerinde esen rüzgarlar, skandalları ve komplo teorilerini ateşledi; hepsi de o dönemde popüler basında ve sosyal medyada ‘olgusal gerçekler’ olarak yer buldu.

Birol Yıldırım’ı öldüren polisler hakim karşısına çıkıyor

İstanbul’da, Esenyurt Polis Merkezi’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece öldürülen 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın faili polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor. Dava kapsamında biri tutuklu toplam 12 polis polis yargılanıyor ve dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 

Eylül gülleri…

Eylül sarı sarı dalgalarla gelir. Hüznü de mutlulukları da kendi özgüdür. Biri eylülde gelmişti bu dünyaya, diğeri eylülde vedalaşmıştı. Mehmet Raşit ve Lidio Martinez.Sizi birini Orhan Kemal, diğerini Victor Jara olarak tanıdınız. 