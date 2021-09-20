Eğitim-Sen: 872 okulda vaka tespit edildi, 774 sınıf kapalı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen) raporuna göre yüz yüze eğitimin ikinci haftasında 1589 öğrenci ve 338 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. 774 sınıf kapatırken vaka görülen okul sayısı en az 872.

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Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, bir buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül pazartesi günü okullara dönmüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimi devam ettirmenin kendileri için bir milli güvenlik meselesi olduğunu, Covid-19 vakalarının görülmesi durumunda okullarla ilgili değil sınıflarla ilgili kararlar alınacağını söylemişti.

Eğitim-Sen’in yüz yüze eğitime ilişkin paylaştığı ikinci hafta raporuna göre vaka tespit edilen okul sayısı 872’ye, kapanan sınıf sayısı ise 774’e ulaştı.

Ayrıca Ordu Aybastı Fen Lisesi’nde eğitime tamamen ara verildi.

Eğitim-Sen ayrıca bu okullardaki temaslı ve pozitif öğretmen sayısını 429, temaslı ve pozitif öğrenci sayısını 3 bin 947, temaslı ve pozitif personel sayısını ise 23 olarak açıkladı.

Kaynak: Eğitim-Sen

Kurumdan yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim için gerekli tedbirleri almayıp bu süreci riske attığının altı çizildi: “Türkiye’de salgın nedeniyle bir buçuk yıl okullar kapalı kalmıştır. Bu süre zarfında sendikamızın tüm çağrılarına rağmen okulların fiziki altyapı sorunları giderilmemiş, derslik sayısı ihtiyaç oranında arttırılmamıştır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘Okullarda gerekli önlemleri aldık’ ifadesini kullansa da, okulların önemli bir bölümünün salgın koşullarına uygun hale getirilmediği, gerekli altyapı hazırlıklarının yapılmadığı gün gibi ortadadır. Yüz yüze eğitime en uzun süre ara veren birkaç ülkeden biri olmamıza rağmen, ciddi bir eğitim planlamasıyla yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları yapılmamıştır. Öğretmen açıkları kapatılmamış, yeni okullar, ek derslikler inşa edilmemiştir.“

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) de cuma günü yayınladığı raporunda yüz yüze eğitimin ikinci haftasında en az 611 sınıfın karantinaya alındığını duyurmuştu.