Getir’den rekor kar eden yatırım şirketi, yeni hedefini buldu

Son dönemin en popüler uygulamalarından, sipariş hizmet sağlayıcısı Getir’e ilk dönemlerinde yatırım yaparak 60 kata varan kazanç sağlayan portföy yönetimi şirketi Re-Pie, Türkiye’deki yeni hedefini buldu: ‘Şimdi al-sonra öde’ hizmeti sağlayan Colendi.

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Re-Pie’nin yaklaşık 2,4 milyon kullanıcısı bulunan Colendi’ye ilk yatırımı, şirket 120 milyon dolar değerlemeye sahipken, yani portföy yönetimi şirketinin, Getir’i desteklemeye başladığı 2018’deki seviyenin de altında bir düzeydeyken geldi.

Bloomberg ajansına konuşan Re-Pie’nin yöneticisi Emre Çamlıbel, “Colendi Türkiye’nin bir sonraki ‘unicorn’u olmak için bütün kutucuklara tık atmış durumda” dedi.

Startup dünyasında değeri 1 milyar doları aşan şirketlere ‘unicorn’ deniyor.

Türkiye’den çıkan ilk unicorn şirket 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olurken, son olarak bu yıl değerlemesi beş ay içinde 850 milyon dolardan 7,6 milyar dolara yükselen Getir ve 1 milyar dolar değerlemeyi aşan İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Dream Games unicorn olmuştu.

Türkiye krizden krize sürüklense de ülkedeki start-up’lara bu yıl 3,2 milyar dolar yatırım aktı. Bu sektörün son 10 yılda aldığı yatırımların toplamından bile fazla.

Çamlıbel şöyle konuştu: “Teknoloji şirketleri ülkelerin yaşadığı kısıtlara bağlı değiller. Uluslararası hikayesi olan teknoloji tabanlı firmalar, yeni yatırımlarla zenginleşmeye devam edecek.”

2015’te kurulan İstanbul merkezli Re-Pie, 3,8 milyar liralık bir portföyü işletiyor. Firma daha çok, teknoloji ve inovasyon odaklı start-up’lara ve henüz halka arz edilmemiş şirketlere yatırım yapıyor. Getir hisselerinden kısmen çıkan şirket müşterilerine 275 milyon lira temettü dağıttı. Son olarak, internet servis sağlayıcısı TurkNet’in yüzde 40 hissesini aldı. Portföy büyüklüğüyle Türkiye’de 48 firma arasında 17’inci sırada bulunan Re-Pie’nin özel portföyünde 10 kadar şirkete yapılan yatırımlar bulunuyor.

‘Şimdi al-sonra öde’ adı verilen sisteminin Türkiye’de de yavaş yavaş yer bulduğunu ifade eden Çamlıbel, “Ülkenin demografik yapısına ve değişen tüketici alışkanlıklarına bakınca, dijital bankacılıkta muazzam bir patlama göreceğiz” dedi.

Re-Pie, 30 milyon dolarlık toplam yatırım programı dahilinde Colendi’ye 12 milyon dolar sağladı.