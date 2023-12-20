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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 20 Aralık 2023

Çalışan emeklilerin ikramiyesi ay sonuna kaldı

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye bu ay sonunda ödenecek.

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım yönetimi’nden fakültelerle ilgili yeni plan

Halil Umut Meler: Saldırıyı Emre Belözoğlu planladı, provoke etti

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, olayların MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun provokasyonuyla başladığını söyledi.


Belözoğlu’ndan Meler’e: Sarıldım ve üç kez özür diledim

Meler ve Belözoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı

Teğmenlerin Atatürk kavgası: MSB soruşturma başlatıldığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde bazı askerlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayı reddetmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

Yavaş’tan Akşener’e ‘korkak’ yanıtı: Korkan Ankara’ya aday olmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘korkak’ göndermesine yanıt verdi: “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz.

Benzine zam

Benzine 1 lira 46 kuruş zam geldi.

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’yi geçti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28’e yükseldi.

Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavileri pıhtı riskini artırıyor

Interpol’ün aradığı Rus dolandırıcı Mersin’de yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) aranan Rus şüpheli Mersin’de yakalandı.

İstanbul’da yaşamak: Ömrün 3,5 yılı trafikte tükeniyor

AB yeni sığınma ve göç anlaşmasını kabul etti

Avrupa Birliği (AB), sığınmacıların Batı Avrupa’ya seyahat etmesini zorlaştırılmasını esas alan yeni sığınma ve göç anlaşmasını kabul etti.

Fransız banka da ‘faiz artışı sürecek’ dedi

Fransa’nın Societe Generale bankası, Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan daha artıracağını öngörüyor.

The Economist listeledi: 2023’ü ekonomik olarak en iyi geçiren ülkeler

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Akşam Postası / 20 Aralık 2023

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