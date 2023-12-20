Akşam Postası / 20 Aralık 2023

Çalışan emeklilerin ikramiyesi ay sonuna kaldı
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye bu ay sonunda ödenecek.
Halil Umut Meler: Saldırıyı Emre Belözoğlu planladı, provoke etti
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, olayların MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun provokasyonuyla başladığını söyledi.
Belözoğlu’ndan Meler’e: Sarıldım ve üç kez özür diledim
Meler ve Belözoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı
Teğmenlerin Atatürk kavgası: MSB soruşturma başlatıldığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde bazı askerlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayı reddetmesiyle ilgili açıklama yayımladı.
Yavaş’tan Akşener’e ‘korkak’ yanıtı: Korkan Ankara’ya aday olmaz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘korkak’ göndermesine yanıt verdi: “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz.“
Benzine zam
Benzine 1 lira 46 kuruş zam geldi.
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’yi geçti
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28’e yükseldi.
Interpol’ün aradığı Rus dolandırıcı Mersin’de yakalandı
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) aranan Rus şüpheli Mersin’de yakalandı.
AB yeni sığınma ve göç anlaşmasını kabul etti
Avrupa Birliği (AB), sığınmacıların Batı Avrupa’ya seyahat etmesini zorlaştırılmasını esas alan yeni sığınma ve göç anlaşmasını kabul etti.
Fransız banka da ‘faiz artışı sürecek’ dedi
Fransa’nın Societe Generale bankası, Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan daha artıracağını öngörüyor.