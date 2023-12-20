Erdoğan’dan Sisi’ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimi yeniden kazanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yle telefonda görüştü. Sisi geçen seçimlerde oyların yüzde 90’ına yakınını alarak üçüncü kez başkan seçilmişti. Erdoğan bunun üzerine Sisi’yi aradı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan paylaşılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan […]