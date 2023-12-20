Erdoğan’dan Sisi’ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimi yeniden kazanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yle telefonda görüştü.
Sisi geçen seçimlerde oyların yüzde 90’ına yakınını alarak üçüncü kez başkan seçilmişti. Erdoğan bunun üzerine Sisi’yi aradı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan paylaşılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.
Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Görüşmede, yeniden seçilen Sisi’ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından ‘hayırlara vesile olması temennisini’ dile getirdi.
Ne olmuştu?
Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle iş başına gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.
Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.
Ancak Erdoğan, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle 2022’nin sonunda el sıkışmıştı.