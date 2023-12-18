Sisi, zafer konuşmasında Gazze’deki savaşı Mısır için ‘ulusal tehdit’ saydı

Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanan Abdulfettah es-Sisi, Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyledi

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Sisi, Mısır Ulusal Seçim Kurulu’nun seçim sonuçlarını açıklamasının ardından konuştu.

AA’nın haberine göre seçimi kazanarak 2030’a kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek olan Sisi, Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Yeni görev süresindeki zorluklara dikkat çeken Sisi, şunları kaydetti:

“Bu zorlukların başında doğu sınırımızda (Gazze) devam eden savaş geliyor. Özelde Mısır’ın ulusal güvenliğine, geneldeyse Filistin davasına tehdit oluşturması sebebiyle, bu savaşın sürdürülmesini önlemek için tüm çabalarımızı seferber etmemiz gerekiyor.”

Sisi ayrıca halkın sadece cumhurbaşkanını seçmek için değil, aynı zamanda Gazze’deki ‘insanlık dışı savaşı reddetmelerinin ifadesi olarak oy kullandığını’ söyledi.