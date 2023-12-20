Meler ve Belözoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı

MKE Ankaragücü, hakem Halil Umut Meler’in “Saldırıyı Emre Belözoğlu provoke etti, özür de dilemedi” açıklamalarının ardından maçtan sonra Meler ve Belözoğlu’nun koridorda konuştuğu görüntüleri paylaştı.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor’un karşılaştığı maçtan sonra sahaya giren eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan Meler, olayları Belözoğlu’nun provoke ettiğini ve kendisinden özür dilemediğini söylemişti.

Belözoğlu da Meler’in iddialarını yalanlayarak, o gün Meler’e sarıldığını ve üç kez özür dilediğini belirtmişti.

Meler’in ve Belözoğlu’nun açıklamalarının ardından MKE Ankaragücü’nden üst üste açıklamalar geldi.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, olayların adli yargı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulları tarafından incelendiğini hatırlatarak, Belözoğlu’nun ismi geçmemesine karşın ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışıldığını söyledi:

“Hakem ve temsilci raporlarında olayların içerisinde ismi yer almayan teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler’den saha içinde ve koridorlarda defalarca özür dileyerek üzüntüsünü bildirmiştir. Hocamızın yapıcı tavrına karşı, yıllar önce verilen bir röportaj üzerinden algı yaratmaya çalışan herkesi, kaos ortamındaki Türk futbolu adına sağduyuya davet ediyorum. Dönem mağduriyetler üzerinden hesap görme dönemi değil, birlik içerisinde Türk futbolunu kriz ortamından çıkarma dönemidir.”

Görüntüler paylaşıldı

MKE Ankaragücü, ligin 15’inci haftasındaki Rizespor maçından sonra yaşanan olayların ardından koridor görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Belözoğlu’nun Meler’in yanına gelerek bir süre konuştukları görülüyor.