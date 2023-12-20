Teğmenlerin Atatürk kavgası: MSB soruşturma başlatıldığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde bazı askerlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayı reddetmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

MSB, olaya sebep olan personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Söz konusu askerlerle ilgili hemen soruşturma başlatıldığı belirten MSB “Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır” dedi.

MSB’nin açıklaması şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13’te belirtildiği üzere ‘Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.’

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır.

İlgili mevzuat çerçevesinde millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir.“

Ne olmuştu?

İddiaya göre, İstanbul’daki Tuzla Piyade Okulu’nda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri sırasında, bazı teğmenler Atatürk’ün fotoğrafını takmayı reddetti. Bu tutum, diğer teğmenler arasında tepkiye yol açtı ve olayın büyümesine neden oldu. Fotoğraf takmayan teğmenlerden biri, yaşanan arbede sırasında şikayetçi olarak darp raporu aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayla ilgili “Bir öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘toplu iğnem yok onun için takamadım’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor” demişti.