İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’yi geçti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28’e yükseldi.
11 Kasım’da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yaklaşık yüzde 10 artarak yüzde 50,28 seviyesine çıktı.
Barajlardaki doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı 61,68
- Büyükçekmece Barajı 40,42
- Darlık Barajı 61,24
- Elmalı Barajı 88,71
- Istrancalar Barajı 95,98
- Kazandere Barajı 44,58
- Pabuçdere Barajı 26,2
- Sazlıdere Barajı 31,22
- Terkos Barajı 39,43
- Ömerli Barajı 68,14