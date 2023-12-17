İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaşıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 47,45’e yükseldi.
11 Kasım’da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 8,5 artarak yüzde 47,45 seviyesine çıktı.
Barajlardaki doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı 59,17
- Büyükçekmece Barajı 35,82
- Darlık Barajı 59,66
- Elmalı Barajı 86,88
- Istrancalar Barajı 100
- Kazandere Barajı 37,79
- Pabuçdere Barajı 24,52
- Sazlıdere Barajı 28,37
- Terkos Barajı 34,53
- Ömerli Barajı 67,05