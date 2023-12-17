İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaşıyor

Yatmadan önce kitap okumak, zihni yatıştırmanın ve huzurlu bir gece uykusuna hazırlanmanın etkili bir yolu. Ama artık birçok kişi kitaplarını Kindle veya iPad gibi cihazlarda okumayı tercih ediyor. Oysa akıllı cihazların yaydığı mavi ışığın uykuyu bozduğu bilinmekte. Peki acaba bu durum e-okurlar için de geçerli mi?