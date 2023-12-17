Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaşıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 47,45’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

11 Kasım’da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 8,5 artarak yüzde 47,45 seviyesine çıktı.


Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

  • Alibey Barajı 59,17
  • Büyükçekmece Barajı 35,82
  • Darlık Barajı 59,66
  • Elmalı Barajı 86,88
  • Istrancalar Barajı 100
  • Kazandere Barajı 37,79
  • Pabuçdere Barajı 24,52
  • Sazlıdere Barajı 28,37
  • Terkos Barajı 34,53
  • Ömerli Barajı 67,05

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 40’ın üzerine yükseldi

SON HABERLER

Elektronik kitap okumak uyku kaçırır mı?

Yatmadan önce kitap okumak, zihni yatıştırmanın ve huzurlu bir gece uykusuna hazırlanmanın etkili bir yolu. Ama artık birçok kişi kitaplarını Kindle veya iPad gibi cihazlarda okumayı tercih ediyor. Oysa akıllı cihazların yaydığı mavi ışığın uykuyu bozduğu bilinmekte. Peki acaba bu durum e-okurlar için de geçerli mi?