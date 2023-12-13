İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 40’ın üzerine yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,20’ye yükseldi.
11 Kasım’da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 5,49 artarak yüzde 40,20 seviyesine çıktı.
Barajlardaki doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı 51,31
- Büyükçekmece Barajı 25,56
- Darlık Barajı 57,71
- Elmalı Barajı 86,71
- Istrancalar Barajı 36,41
- Kazandere Barajı 12,45
- Pabuçdere Barajı 10,76
- Sazlıdere Barajı 22,2
- Terkos Barajı 24,37
- Ömerli Barajı 65,11