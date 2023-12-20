Fenerbahçe derbiye Fred’siz gidiyor

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray maçında oynamayacak.

Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’u 4-3 yendi. Böylece üç puanı alarak liderliğini korudu.

Sarı lacivertlilerde Fred ve Mert Hakan Yandaş maçın son dakikasında hakeme itiraz edince kırmızı kart gördü.

Böylece her iki oyuncu Süper Lig’in 18’in haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Önceki haftalarda en önemli stoperlerinden Fred’i sakatlığından dolayı oynatamayan Fenerbahçe zor günler geçirmiş, puanlar kaybetmişti.

Fred’in dönüşüyle toparlanan sarı lacivertliler, kritik derbiye önemli bir eksikle gidecek.