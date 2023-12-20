Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavileri pıhtı riskini artırıyor

MESUDE ERŞAN

Hormon içeren doğum kontrol yöntemleri, bazı tüp bebek tedavileri ve gebeliğin kendisi ‘derin toplardamarlarda’ kan pıhtısı atma riskini artırıyor. Bir diğer riski artıran önemli faktörse hareketsiz kalmak.

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Asya Vasküler Cerrahi Derneği, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Asya Venöz Forumu ve Türk Fleboloji Derneği Kongresi’nde tıbbi adı derin ven trombozu (DVT) olan derin toplardamarlarda kan pıhtısı konusu da ele alındı.

DVT genellikle bacaklarda görülüyor. Ancak nadiren vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabiliyor. Gebelik damarlarda pıhtı oluşmasını ileri derece arttıran bir durum. Gebelik tedavilerinde kullanılan hormonal ilaçlar ya da tüp bebek tedavileri yine pıhtı oluşumuna katkıda bulunuyor. Bebek sayısı arttıkça, risk de artıyor. Bilhassa altında yatan genetik hastalık varsa, ilk bulgusu gebelikte oluşan pıhtı olabiliyor.

Fleboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Taner Kurdal, kadınların normal hormonal düzeylerinde değişiklik yapan herhangi bir şeyin bacak toplardamarlarında pıhtı riskini artırdığını söyledi: “Kanın içinde bir pıhtılaşma bir de pıhtıyı çözen sistemlerimiz var. Bu ikisi denge halinde çalışırlar. Doğum kontrol hapları ya da tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlar bu dengeyi pıhtılaşma sisteminin lehine bozuyor. Pıhtılaşmaya yatkınlık yaratıyor. Bazı çalışmalara göre DVT’ye bağlı komplikasyonlar, ülkemizde gebe ölümlerine yol açan faktörler arasında 3’üncü sırada geliyor.”

Pıhtıya bağlı ölümler artıyor

Gelişmiş toplumlarda kanamaya bağlı ölümlerin oranı azalırken, pıhtıya bağlı ölümlerin oranı artıyor. Uzun süre hareketsiz kalmaya sebep olan herhangi bir neden, travma, enfeksiyon, obezite, kanser ve genetik yatkınlıklar DVT riskini artıran diğer önemli faktörler. Bazı ilerlemiş durumlarında, damarlarda biriken kan pıhtıları göç ederek akciğer damarına ulaşabiliyor. Burada akciğer pıhtısı denen ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor.

DVT uzun süre ayakta kalındığında veya hareket edilmediğinde artan bacak ağrısı ve hassasiyet, bacaktan ayak bileğine kadar devam eden şişlik, bacakta morarma veya kızarıklık gibi cilt rengi değişikliği, diğer bacağa oranla etkilenen bacakta sıcaklık hissi, bacaklarda gözle görülebilecek kadar şişmiş, koyu renkli sert damarlarla kendini belli ediyor. Eğer akciğer pıhtısı gelişmişse, göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, öksürük ve hızlı nefes alıp verme belirtileri gösteriyor.

Bacak, bacak üstüne atmayın!

Kurdal DVT belirtilerinin şiddetinin kişiden kişiye, farklı derecelerde seyredebildiğini vurguladı: “Bazı kişilerde hafifken, bazılarında şiddetli olabiliyor. Bu sebeple herhangi bir belirti yaşanması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. DVT’nin tamamen engellenmesi mümkün olmasa da görülme riski aza indirilebilir. Koruma amaçlı varis çorabı giyilebilir. Uzun süre oturmayı gerektiren yerlerde bacakları sık sık hareket ettirmeye çalışmak ve mümkün olduğunca ayağa kalkmak kan akışını harekete geçirebilir. Otururken bacak bacak üstüne atmamaya dikkat etmek de önleyici faktörlerden sayılabilir. Sağlıklı bir kiloda olmak DVT riskini azaltabilir.”

Öte yandansigara içmek damar sağlığını bozuyor. Pıhtılaşma sorunlarına yol açarak DVT riskini yükseltebiliyor. Kurdal, “Sigara içmemek genel sağlığın korunmasına ek olarak, DVT görülme olasılığını da azaltabilir” dedi.

DVT tedavisi pıhtının çözülmesi olarak özetlenebilir. Tedavi genellikle kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçların kullanılmasını, seçilmiş hastalarda pıhtı eritici ilaçların verilmesini içeriyor. Etkin tedaviyle akciğer pıhtısı görülme oranı yüzde 1’lere kadar indirilebiliyor.