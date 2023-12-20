The Economist listeledi: 2023’ü ekonomik olarak en iyi geçiren ülkeler

Britanya merkezli The Economist dergisi, 35 ülkenin ekonomik performansını incelediği analizinde yılı en iyi geçiren ülkenin Yunanistan olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Pexels

Dergi, çekirdek enflasyonun arttığı, enflasyon genişliğinin düştüğü ve borsaların yüzde 20 oranında yükseldiği bir ortamda 35 ülkenin ekonomik performansını inceledi.

Yunanistan’ın öne çıktığı analizde; Britanya, Almanya, İsveç ve Finlandiya’nın performansları şaşırttı.

Analize göre, Yunanistan’ın çekirdek enflasyonunda yüzde 3.4’lük bir artış ve enflasyon genişliğinde yüzde 13.3’lük bir düşüş kaydedilirken; mili gelirinde yüzde 3,3’lük bir büyüme ve istihdamda belirgin bir artış görüldü.

Listede Güney Kore ikinci, ABD’yse üçüncü sırada yer aldı. Onları İsrail ve Lüksemburg takip etti.

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden Almanya, Britanya ve Finlandiya’ysa kendi standartlarına göre daha yavaş bir yıl geçirdi. Bu nedenle listede son sıralarda yer aldı. Raporda Almanya 27’nci sırada, Britanya 30’uncu, Finlandiya’sa son sırada kaydedildi.

Dergi Almanya enerji fiyatlarındaki şokun etkileri ve ithal Çin arabalarının artan rekabetiyle mücadele ettiğini, Britanya’nınsa hala Brexit’in sonuçlarıyla uğraştığını yazdı.

Türkiye 15’inci sırada

Türkiye ise 15’inci sırada Estonya birlikte yer aldı.

Türkiye’nin çekirdek enflasyonu yüzde 69,5, enflasyon genişliğiyse eksi yüzde 6.7 olarak kaydedildi.

Milli gelirde yüzde 3,3’lük bir büyüme varken, istihdamda yüzde 0,1’lik bir artış gözlendi. Hisse fiyatlarınınsa yüzde 20.6 oranında arttığı kaydedildi.

Ülkelerin listesi şöyle:

(Sütunlar sırasıyla yüzde olarak çekirdek enflasyonu, enflasyon genişliğini, GSYH’yi, istihdamı ve hisse fiyatlarını gösteriyor.)