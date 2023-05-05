Erdoğan, The Economist’in kapağını hedef aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan Britanya merkezli The Economist dergisine çıkıştı.

The Economist’in kapağı Erdoğan’ı kızdırdı. (AA-The Economist)

Erdoğan, Twitter’dan yayımladığı mesajda, “Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz” diye yazdı.

The Economist’in kapağı

Haftalık uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisinin yazıişleri kadrosu bu sayıda Kılıçdaroğlu’na ‘içten’ desteğini duyurduğu bir yazı yayımlanmıştı.

Dergi kapağında ‘2023’ün en önemli seçimi’ diye yazılarak ‘Demokrasiyi kurtar’, ‘Erdoğan gitmek zorunda’ ve ‘Oyunu kullan’ etiketleri kullanılmıştı.

Dergi, ‘Türkiye, diktatörünü görevden alırsa, tüm demokratlar cesaretlenmeli’ başlıklı yazısını şöyle duyurmuştu:

*Türkiye, 14 Mayıs’taki seçimlerde oy kullanmaya hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın yenilgisinin küresel sonuçları olacak ve tüm demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek.

*Cumhurbaşkanı, 2003’ten bu yana ülkeyi giderek daha otokratik bir şekilde yönetti. Çoğu anket, onun küçük bir farkla geride kaldığını gösteriyor.

*O kaybederse Türkler daha özgür, daha korkusuz ve zamanla daha refah içinde olacak. Yeni hükümet, Batı’yla yıpranmış ilişkileri onaracak.

*Daha da önemlisi, Macaristan’dan Hindistan’a diktatörlüğün yükselişte olduğu bir dönemde, onun barışçıl yollarla iktidarı kaybetmesi tüm demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterir.

*Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu neden içten bir şekilde desteklediğimizi okumak için bağlantıya tıklayın.