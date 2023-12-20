Yavaş’tan Akşener’e ‘korkak’ yanıtı: Korkan Ankara’ya aday olmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘korkak’ göndermesine yanıt verdi: “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz.“

Yavaş ayrıca İyi Parti’nin Ankara’da aday çıkarması durumunda kendi oylarının etkilenmeyeceği görüşünde: “Yüzde 60’a yakın oy alacağıma inanıyorum.”

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir konuşmasında Nihal Atsız’ın bir şiirini okumuş, şiirdeki “Er tez gider, korkak yavaş” dizesi “Mansur Yavaş’a gönderme mi?” sorularının sorulmasına neden olmuştu.

Akşener bu iddiayı reddetse de Uşak’ta yaptığı konuşmada, “Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler” ifadelerini kullanmıştı.

‘Zoruma gidiyor’

“Korkaklık suçlaması açıkcası zoruma gidiyor” diyen Mansur Yavaş şöyle konuştu: “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair sayın Akşener’in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu.“

‘Savaş kelimesi çok ağır kaçtı’

Akşener, Uşak’ta ayrıca İYİ Parti’den istifa eden İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın CHP ile görüştüğünü işaret ederek şöyle demişti: “Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı” demişti: “Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.”

Yavaş’ın bu ifadeler yanıtı şöyle oldu: “Asla bir partinin iç işine karışmak, operasyon yapmak benim arzıma uygun bir şey değil. Ortada bir operasyon varsa o operasyonun içinde biz yokuz. Bu bir yerel seçim. Savaş kelimesi de çok ağır kaçtı. Partiler arasında rekabet olur sadece. Biz kendimizi dört buçuk yıl boyunca Millet İttifakı’nın belediye başkanıyız dedik. Şimdi de işbirliği olursa kazanan sadece CHP değil, öncelikle işbirliği yapan partiler olacak ama sonuçta kazanan Ankara olacak. Kaybeden de Ankara olur.”

Yavaş iddialı

Yavaş, İyi Parti’nin Ankara’da aday çıkarmasının sonucu değiştirmeyeceğini düşünüyor: “Ben yüzde 60’a yakın oy alacağıma inanıyorum, anketler de onu gösteriyor. Takdir milletindir, bunun önüne hiç kimse geçemez.”