Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu çağrısı: Kılıçdaroğlu ne demişti?

‘Altılı masa’dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine çağrısı tartışılıyor. Akşener daha önce de İmamoğlu ve Yavaş’ı işaret etmiş ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” yanıtını vermişti.

Fotoğraf: CHP

Yaklaşık bir yıldır 2023 seçimlerine hazırlanmak için toplanan ve farklı seçmen gruplarını temsil eden millet ittifakında ortak adayı için öne çıkan isim Kılıçdaroğlu’ydu.

Dün gece parti kurmaylarının yanı sıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. Buradan altılı masadan kalktığını ilan eden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına çağrı yaptı.

Akşener, dört ay önce de Yavaş ya da İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceklerini söylemişti.

CHP lideriyse Akşener’e “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” yanıtını vermişti.

Diken’e konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da ‘her partinin kendi içerisinden aday belirlemesinin doğal olduğunu ve partilerin birbirlerinin iç işlerine karışmayacağını’ belirtmişti.