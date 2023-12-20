AB yeni sığınma ve göç anlaşmasını kabul etti

Avrupa Birliği (AB), sığınmacıların Batı Avrupa’ya seyahat etmesini zorlaştırılmasını esas alan yeni sığınma ve göç anlaşmasını kabul etti.

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AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu iki gündür sürdürülen müzakerelerin ardından anlaşmaya vardı. AB, 2015’teki sığınmacı krizinden bu yana kalıcı bir yasal düzenleme arayışı içindeydi.

BBC Türkçe’nin haberine göre komisyon tarafından 2020’de hazırlanan sığınma ve göç anlaşması, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi kabul edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın anlaşmayla beraber göç ve sığınma sorununa etkili bir tepki vereceğini vurguladı.

Von der Leyen, “Bu, kimin AB’ye gelip kalabileceğine kaçakçıların değil Avrupalıların karar vereceği anlamına geliyor” dedi.

İnsan hakları kuruluşları da, yeni sığınma ve göç yasasının ‘insanlık dışı bir sisteme yol açacağı’ uyarısında bulunuyor.

Anlaşmada neler var?

2026’dan itibaren hayata geçirilecek anlaşmada şu ana başlıklar yer alıyor:

*AB üyesi ülkelere, İtalya ve Yunanistan gibi sığınmacı akının yoğun olduğu ülkelerin yükünü hafifletmek için iki seçenek sunuluyor. Üye ülkeler Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerdeki sığınmacıları kendi topraklarına kabul edecek. Bunu yapmak istemezlerse, İtalya ve Yunanistan gibi varış ülkelerine, sığınmacı başına 20 bin avro ödeyecek.

*Avrupa dış sınırlarında sığınma başvurusu yapanlar arasında hızlı bir tarama yapılacak. Pakistan, Bangladeş, Fas ve Cezayir gibi nispeten güvenli ülkelerden gelen sığınmacılar, hareket özgürlüğünün kısıtlı olduğu kapalı merkezlerde tutulacak. Bu kişilerin sığınma başvuruları en geç dokuz ay içinde sonuçlandırılacak. Sığınma başvurusu kabul edilmeyenler derhal geri gönderilecek.

*Yetkililer bir kişinin güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığını, kişinin şiddete başvurduğunu veya yasadışı şekilde silahlandığını kaydedebilecek.

Ortak veri tabanı

*Toplanan parmak izleri ve yüz görüntüleri AB veri tabanına işlenecek. Tüm üye ülkeler bu veri tabanına erişebilecek. Böylece bir kişinin birden fazla AB ülkesinde sığınma başvurusunda bulunup bulunmadığı kontrol edilebilecek.

*AB’ye yasa dışı yollardan girenler, yedi güne kadar kimlik tespiti, biyometrik veri toplama, sağlık ve güvenlik kontrollerini de içeren zorunlu bir giriş öncesi tarama prosedürüne tabi tutulacak.