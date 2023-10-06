Avrupa Birliği’nin göçmen zirvesinde çatlak

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde, Macaristan ve Polonya, Brüksel’in göç ve iltica politikasına onay vermeyeceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AB’ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının İspanya’nın Granada kentindeki gayriresmi zirvesinde göç politikası konusunda görüş ayrılığı ortaya çıktı.

DW Türkçe’nin Alman haber ajansı dpa’dan aktardığına göre, Macaristan ile Polonya göç politikası ve stratejik açıdan önem taşıyan konularda ortak açıklama yapılmasını engelleyecek.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Göç kısmını veto etmeye karar verdim” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da göçmenlerin yoğun olarak geldiği ülkelerle dayanışma için sığınmacıların AB üyesi ülkelere adil bir şekilde dağıtılmasını öngören iltica reformunu kabul etmeyeceğini bildirdi.

İltica reformunu etkilemeyecek

Macaristan ve Polonya’nın göç konusunda ortak açıklamaya yönelik olası vetosunun Avrupa iltica reformu sürecini etkilemeyeceği belirtiliyor. Ancak Macaristan ve Polonya’nın AB bütçesinin revize edilmesine ilişkin müzakereleri iltica reformunda baskı yapmak için kullanabileceği kaydediliyor. Bütçenin kabul edilmesi için oy birliği gerekiyor. Bütçede yapılacak değişiklikler, Ukrayna’ya yönelik mali yardımların da devamına olanak sağlayacak.