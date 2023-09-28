AB’nin göç toplantısından yine uzlaşı çıkmadı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin içişleri bakanları Brüksel’deki toplantılarında göç ve iltica konusunda yine uzlaşı çıkmadı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve AB Konseyinin dönem başkanı İspanya’nın İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, AB ülkelerinin içişleri bakanlarının Brüksel’deki toplantısının ardından basına konuştu.

AA’nın haberine göre İspanyol bakan, AB Komisyonunun 2020’de önerdiği ‘Göç ve İltica Anlaşması’nın son unsuru ‘Kriz Yönetmeliği’ üzerinde tartışmalar yapıldığını belirterek, “Neredeyse bitiş çizgisine geldik. Yalnızca tüm üye ülkeleri ilgilendiren bir nüans etrafında fark var” dedi.

Tek tek ülke ismi vermeyeceğini vurgulayan Marlaska, ‘sadece biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu’ söyledi.

Johansson da “Hiçbir temel siyasi engel yok” ifadesini kullanarak, gelecek günlerde anlaşmaya varılacağından emin olduğunu söyledi.

Toplantı öncesinde AB yetkilileri ve üye ülkelerin bakanları, bugün bir anlaşma sağlanacağından oldukça ümitli konuşmuştu.

Toplantıya katılan kaynaklardan basına yansıyan bilgilere göre, anlaşma sağlanamamasının ardında Roma-Berlin arasında; Almanya’nın Akdeniz’de insani yardım ve arama-kurtarma hizmetleri sağlayan sivil toplum kuruluşları (STK) gemilerinin desteklenmesi önerisi ve İtalya’nın buna ‘göçmenler için çekici bir faktör’ olduğu gerekçesiyle karşı çıkması yatıyor.

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Senelerdir aranan çözüm

AB, 2015’teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı ‘Göç ve İltica Anlaşması’, üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.

AB kurumları, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Haziran 2024’te yapılacak olması dolayısıyla mevcut yasama yılının bitimine aylar kala üye ülkelerin anlaşma üzerinde bir an önce uzlaşmasını istiyor. Ardından yeni kuralların yasalaşması için üç AB kurumu; Konsey, Komisyon ve Parlamento arasında üçlü müzakerelere geçilecek.