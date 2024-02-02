Akşam Postası / 2 Şubat 2024

CHP, Can Atalay için AYM’ye başvurdu

CHP, milletvekilliği düşürülen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

‘Ramazan Hoca’yı öldüren E.B: Bana cinsel istismarda bulunan Afgan zannettim

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin’i öldüren E.B, Pişkin’i kendisine cinsel istismarda bulunan şahıs zannettiği için öldürdüğünü ileri sürdü.

Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü

Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere palayla saldıran ve bu nedenle ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu’nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı: 25 kişi tutuklandı

Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 25 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Tek Yürek’ sonradan açıldı

Uzun süredir bağışlanan paranın toplanamadığı ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında toplanan miktar 128 milyar lirayı buldu.

Bakan Yerlikaya: 6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısı 53 bin 537

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısını 53 bin 537 olarak açıkladı.

13 ilaç geri ödeme listesine alındı

11’i yerli olmak üzeri toplamda 13 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Rönesans Rezidans’ın müteahhidi: Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı

269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Yaşar Coşkun kendini şöyle savundu: “Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı.“

Alev Alatlı hayatını kaybetti

Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi.

Faruk Koca sessizliğini bozdu: Herkes suçlu

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü başkanı Faruk Koca olaydan sonra ilk kez konuştu. Türkiye’de marka değerinin azaldığını belirten Koca ‘herkesin suçlu’ olduğunu söyledi.

Alper Gezeravcı yarın dönüyor

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, yarın Türkiye saatiyle 14:00’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

Yatırımcı göçü devam ediyor: Borsada son üç ayda 1,3 milyon kişi çekildi

Borsada pay senedi yatırımcı sayısı ocak itibariyle 7 milyon 267 bin 425 oldu. Son üç ayda borsadan 1,3 milyon yatırımcının çıktığı görüldü.

Wikileaks’e belge sızdırmakla suçlanan eski CIA çalışanına 40 yıl hapis

ABD’nin istihbarat teşkilatlarından CIA tarihinin en büyük sızıntısına sebep olmakla suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi.