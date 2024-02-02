Mehmet Şimşek: Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan’ın istifası için “Karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir” dedi. Şimşek ayrıca yeni Merkez Bankası (MB) başkanının kendi ‘önerisi doğrultusunda’ atanacağını söyledi.

Fotoğraf: AA/Bloomberg TV

MB çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER’e yaptığı şikayetle Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti: “CİMER’e ilettiğim şikayetlerin hiçbiri yalan değil, eksik bile. Ben ekmeğinin peşinde bir çalışanım ve ekmeğim yetkisiz bir kişinin talimatıyla elimden alındı. Makam arabasıyla her gün bankaya gelen, başkanlık makamının bulunduğu 9’uncu katta yetkisiz talimatlar yağdıran Erol Erkan’ın bütün görüntüleri kamera kayıtlarında mevcut.”

Bu haberleden sonra Erkan ve ailesi ‘birilerin düğmeye bastığını’ ve kendilerini hedef aldığını söylemişti.

Erkan istifa kararına gerekçe olarak bu haberleri gösterdi: “Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.”

Şimşek Erkan’ın istifasından sonra şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.“