Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ‘affını talep etti’

Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti.

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Kötü giden ekonomiyi toparlaması için genel seçimlerin ardından ‘tam yetki’yle Hazine ve Maliye bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek’in ardından Merkez Bankası koltuğuna da Hafize Gaye Erkan oturmuştu. Ancak Erkan’ın başkanlığı da bir öncekiler gibi uzun sürmedi.

MB Başkanı Erkan, X (eski adıyla Twitter) hesabından istifa ettiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.”

Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.



Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi… — Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) February 2, 2024

Ne olmuştu?

Gaye Erkan son günlerde babasıyla gündeme gelmişti. MB çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER’e yaptığı şikayetle Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Sözcü gazetesine konuşan Bozkurt, kendisi gibi onlarca MB çalışanının Erol Erkan tarafından mağdur edildiğini öne sürerek şunları demişti:

“CİMER’e ilettiğim şikayetlerin hiçbiri yalan değil, eksik bile. Ben ekmeğinin peşinde bir çalışanım ve ekmeğim yetkisiz bir kişinin talimatıyla elimden alındı. Makam arabasıyla her gün bankaya gelen, başkanlık makamının bulunduğu 9’uncu katta yetkisiz talimatlar yağdıran Erol Erkan’ın bütün görüntüleri kamera kayıtlarında mevcut.”

Erkan ve ailesiyse birilerin düğmeye basarak kendilerini hedef almaya başladıklarını savunmuştu.