Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı: 25 kişi tutuklandı

Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 25 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan’ın ölümüne neden olan IŞİD şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev’in de arasında olduğu 25 şüphelinin ‘örgüt üyeliği’ ve ‘nitelikli kasten öldürme’ suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Tunç, 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında yakalanan 23 kişiyse olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle, idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.