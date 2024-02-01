Santa Maria Kilisesi saldırısında 34 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıda gözaltına alınan 34 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Saldırıyı düzenleyen ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda yakalananlardan 23’ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle, idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.
Gözaltındaki 34 şüpheliyse tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.