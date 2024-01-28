Kilisedeki saldırının failleri yakalandı

Bu sabah İstanbul’daki bir kilisede işlenen cinayetin failleri yakalandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi Tuncer Cihan isimli kişiyi öldürmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki saldırganın yakalandığını duyurdu: “Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan iki katil zanlısı yakalanmıştır.”

AA’nın aktardığına göre saldırıyı gerçekleştiren zanlıların bindiği aracı bir hafta önce kullandığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı.