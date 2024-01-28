Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde ‘infaz’

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi bir kişiyi öldürdü.

Santa Maria Kilisesi

Saldırıyı Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları dedi: “Bugün Saat 11:40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Santa Maria Kilisesi’ndeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T., maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır.”