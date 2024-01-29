Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı: 51 gözaltı

Santa Maria Kilisesi saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 51’e yükseldi.

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İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi Tuncer Cihan isimli kişiyi öldürmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün, biri Tacikistanlı biri Rus olmak üzere cinayet zanlısı iki kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Olayla ilgili soruşturmaysa hala sürüyor.

DHA’nın aktardığına göre soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 51’e yükseldi. Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.